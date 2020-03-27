Найбільші бізнес-спільноти закликали Раду прийняти закони необхідні для співпраці з МВФ

8 найбільших бізнес-асоціацій країни закликали депутатів Верховної Ради проголосувати за законопроєкти, які необхідні для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мова йде про реформу ринку землі та "антиколомойський" законопроєкт про неповернення банків екс-власникам.

Про це йдеться у спільній заяві асоціацій.

"Економічний спад від пандемії, ймовірно, стане одним з найбільших потрясінь за декілька поколінь...Інститут міжнародних фінансів повідомляє, що з 21 січня 80 мільярдів доларів США було виведено з країн, що розвиваються.

...Провідні експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину на декілька місяців, та за наявності програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол", - йдеться у листі.

Бізнес-середовище вважає, що без програми МВФ попередній прогноз стане ще жахливіший – двозначний економічний спад, стрімке спустошення золотовалютних резервів, висока інфляція та значне зростання безробіття.

"Враховуючи, що ситуація продовжує розгортатися, кошти МВФ та інших міжнародних партнерів України залишається єдиним джерелом фінансування у найближчий час. Будь-які заклики до оголошення дефолту України мають бути проігноровані, адже довгостроковий ефект такого рішення є дуже небезпечним.

...Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України діяти рішуче та терміново прийняти закони необхідні для надання коштів Міжнародного Валютного Фонду Україні за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом", - йдеться у заяві.

Також бізнес-спільноти наголошують, що будь-який політик, який схвалює дефолт, неодмінно буде нести відповідальність за його наслідки , за сотні тисяч робочих місць і життя людей, які цей дефолт знищить.



Заяву написано від імені Європейської Бізнес Асоціації (ЄВА), Федерації роботодавців України (ФРУ), Спілки українських підприємців (СУП) ,Американської торговельної палати України (AMCHAM), БІЗНЕС100, Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), Асоціації "ІТ Україна, СЕО Клубу.

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Економічна правда