Новини 27 березня: кредитні канікули, повернення Дубілета у бізнес, рецесія світової економіки
Про рецесію економіки. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.
Про Укрнафту. "Укрнафта" через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулось до уряду та президента по допомогу.
Про Дубілета. Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів
Про кредитні канікули. У НБУ заявили, що кредитні канікули для бізнесу не діятимуть автоматично - клієнту потрібно буде звертатися до банку та обговорювати зміни умов кредитування.
Про гарантії для МВФ. Основною причиною для останнього візиту експертів Міжнародного валютного фонду в Україну стало узгодження позицій щодо "антиколомойського" законопроєкту щодо неповернення банків екс-власникам.
Про рейтинг економічної свободи. За підсумками 2019 року Україна піднялась на 13 позицій у рейтингу економічної свободи та посіла 134 місце із 180.
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Одна з головних інтриг цих вихідних поряд із анонсованим переглядом бюджету – голосування Ради за законопроєкт про банки, який крім іншого, остаточно заборонить колишнім власникам повернути націоналізований Приватбанк та дозволить отримати від МВФ кошти на боротьбу з коронавірусом.
"Кредитні канікули" під час карантину: хто і як може їх отримати
Що треба знати, щоб реструктуризувати кредит, як піти на "канікули" і відтермінувати сплату позики.
Економічна правда
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