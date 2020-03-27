Новини 27 березня: кредитні канікули, повернення Дубілета у бізнес, рецесія світової економіки

Про рецесію економіки. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Про Укрнафту. "Укрнафта" через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулось до уряду та президента по допомогу.

Про Дубілета. Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів

Про кредитні канікули. У НБУ заявили, що кредитні канікули для бізнесу не діятимуть автоматично - клієнту потрібно буде звертатися до банку та обговорювати зміни умов кредитування.

Про гарантії для МВФ. Основною причиною для останнього візиту експертів Міжнародного валютного фонду в Україну стало узгодження позицій щодо "антиколомойського" законопроєкту щодо неповернення банків екс-власникам.

Про рейтинг економічної свободи. За підсумками 2019 року Україна піднялась на 13 позицій у рейтингу економічної свободи та посіла 134 місце із 180.

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На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Одна з головних інтриг цих вихідних поряд із анонсованим переглядом бюджету – голосування Ради за законопроєкт про банки, який крім іншого, остаточно заборонить колишнім власникам повернути націоналізований Приватбанк та дозволить отримати від МВФ кошти на боротьбу з коронавірусом.

"Кредитні канікули" під час карантину: хто і як може їх отримати

Що треба знати, щоб реструктуризувати кредит, як піти на "канікули" і відтермінувати сплату позики.

Економічна правда