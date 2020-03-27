Рейтинг економічної свободи: Україна піднялась на 13 позицій, але залишилась останньою в Європі

За підсумками 2019 року Україна піднялась на 13 позицій у рейтингу економічної свободи та посіла 134 місце із 180.

Про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.

Зазначається, що Україна входить до категорії країн "переважно невільні" та посідає останнє 45 місце у європейському регіоні.

Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий середніх регіональних та світових показників.

Сусіди України в рейтингу - Бенін (133 місце) та Пакистан (135 місце).

Україна найнижчі бали отримала за показниками фінансова та інвестиційна свобода (30 та 35 балів із 100 відповідно), найвищі - у показниках "фіскальне здоров'я" (83,9) та податковий тягар.

"Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне.

Судова влада схильна до політичного тиску та корупції. Корупція залишається серйозною проблемою - зараз замало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Також серед факторів, які гальмують прогрес України у рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс та велику кількість непрацюючих кредитів.

Серед позитивних починань виокремили повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.

Польща у рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88.

Рейтинг очолює Сінгапур, також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія.

Зазначимо, що Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.

Економічна правда