Падіння цін на нафту: "Укрнафта" заявила про загрозу фінансового колапсу

"Укрнафта" через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулось до уряду та президента по допомогу.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"У своєму листі від 24 березня 2020 року в.о. голови правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез вказав на те, що компанія потерпає від двох нищівних чинників: падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавірусу та рекордно низьких цін на нафту в світі.

Через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів компанія очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що ціни на нафту марки "Юралс" (головний індикатив для продажу нафти українського походження) впали до рівня 19-23 доларів за барель, що суттєво нижче рівня повної собівартості нафти "Укрнафти" з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету.

Ще до падіння цін "Укрнафта" накопичила близько 420 тисяч тонн нафти і конденсату, які не змогла реалізувати через те, що "встановлювані державою стартові ціни не відповідали ринковому рівню і покупці відмовлялись купувати сировину".

"При цьому, згідно з чинним законодавством, з цього обсягу непроданої сировини нараховані і вже сплачені рентні платежі за чинними на момент сплати цінами, які були значно вищими за поточні. Компанія вказує на те, що реалізація цього обсягу сировини за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат.