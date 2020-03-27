У "Нафтогазу" великий запас міцності на випадок кризи - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" має достатній запас міцності і ліквідності для проходження періоду надзвичайної ситуації, введеного в країні для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив глава правління компанії Андрій Коболєв в етері телеканалу "Україна 24".

"Фінансово "Нафтогаз" підготовлений, ми зможемо поки профінансувати цю різницю за рахунок власних коштів. Я думаю, найближчі три-чотири місяці для нашої ліквідності не буде істотних загроз", - сказав Коболєв.

За словами голови НАК, компанія ще в умовах підготовки до можливого переривання транзиту економила кошти, не вкладаючись в проєкти з видобутку, які могли бути успішно реалізовані тільки за умови високих цін на газ.

Нагадуємо:

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.

"Нафтогаз" заявив про зниження ціни на газ для населення у березні на 14% у порівнянні з лютим.

Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки.

Економічна правда