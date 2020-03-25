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Кабмін доручив Мінекономіки промоніторити ціни на соціальні товари

Середа, 25 березня 2020, 15:23
 

Кабмін доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провести моніторинг цін на товари соціального призначення, зокрема на продукти першої необхідності.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 березня, яке транслювалось онлайн.

"Уряд доручив визначити та, за потреби, оновити перелік продуктів соціального призначення, Мінекономіки має провести моніторинг цін на такі продукти, ми про це говорили, щоб зараз унеможливити спекулятивне зростання цін на продукти, які є товарами соціального значення",- заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа з початку березня подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

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Кабмін Мінекономіки ціни

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