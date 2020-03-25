Кабмін доручив Мінекономіки промоніторити ціни на соціальні товари

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа з початку березня подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

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