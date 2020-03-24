АМКУ фіксує у деяких регіонах підвищення цін на гречку та овочі на 50%
Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.
Про це йдеться у повідомленні комітету.
"Станом на сьогодні в деяких регіонах ми бачимо, що ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, в деяких мережах вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву", - повідомляє АМКУ.
Комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на основні види продуктів.
Нагадуємо:
"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.
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Економічна правда
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