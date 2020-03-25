"Нова Пошта" шукає 2 тисячі кур'єрів через посилення режиму роботи

"Нова Пошта" додатково шукає 2 тисячі кур'єрів по всій Україні, щоб забезпечити виконання замовлень.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Нова Пошта" під час карантину продовжує працювати в посиленому режимі.

Наразі, коли більшість українців змушені перебувати вдома через епідеміологічну ситуацію, їм особливо важливо мати можливість замовити онлайн все необхідне і вчасно це отримати", - йдеться в повідомленні.



Нагадуємо:

"Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення.

Рішенням Кабінету міністрів "Укрпошті" дозволено доставляти ліки, також компанія запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги (рукавички, маски і тд) лікарням.

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня.

Економічна правда