"Нова Пошта" шукає 2 тисячі кур'єрів через посилення режиму роботи
"Нова Пошта" додатково шукає 2 тисячі кур'єрів по всій Україні, щоб забезпечити виконання замовлень.
Про це повідомила прес-служба компанії.
"Нова Пошта" під час карантину продовжує працювати в посиленому режимі.
Наразі, коли більшість українців змушені перебувати вдома через епідеміологічну ситуацію, їм особливо важливо мати можливість замовити онлайн все необхідне і вчасно це отримати", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
"Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення.
Рішенням Кабінету міністрів "Укрпошті" дозволено доставляти ліки, також компанія запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги (рукавички, маски і тд) лікарням.
"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня.
Економічна правда
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