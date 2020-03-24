"Укрпошта" доставлятиме ліки і запустить безкоштовну доставку допомоги у лікарні

Рішенням Кабінету міністрів "Укрпошті" дозволено доставляти ліки, також компанія запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги (рукавички, маски і тд) лікарням.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта зможе доставляти ліки в найвіддаленіші куточки нашої країни і самим незахищеним від короновіруса і хвороб людям.Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб налагодити якомога швидше поставки і зробити це максимально доступним (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей у важкій ситуації.

Список партнерів і де замовити ми будемо публікувати починаючи з завтрашнього дня.

Також поштовий оператор запустив безкоштовну доставку до лікарень масок, халатів, рукавичок і т.д (точний список продукції очікується).

"Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення карантину, з будь-якого відділення Укрпошти, або викликавши кур'єра можна безкоштовно відправити допомогу лікарням. Будь ласка - тільки продукцію промислового виробництва.

Така посилка буде мати значок "для лікарні". В обласні центри до 30 кг в райцентри до 5 кг. Якщо посилка більше - просто розбийте на кілька, від цього вона не стане безкоштовнішою", - повідомив голова "Укрпошти".

Економічна правда