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"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме гуманітарну підтримку лікарням, дитбудинкам та військовим

Середа, 25 березня 2020, 11:57
 

"Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення.

Про це повідомляє прес-служба компанії

"Відтепер ми безкоштовно доставляємо засоби індивідуального захисту та все необхідне для боротьби з вірусом до медичних закладів, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення спільно з громадськими організаціями та благодійними фондами", - йдеться у повідомленні.

Компанія запрошує до участі у проєкті:

— Неприбуткові організації (волонтерські організації та благодійні фонди), які виготовляють та розповсюджують безкоштовно засоби індивідуального захисту.

— Чинних учасників програми "Гуманітарна пошта України", які будуть розповсюджувати засоби захисту.

Нагадуємо:

Рішенням Кабінету міністрів "Укрпошті" дозволено доставляти ліки, також компанія запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги (рукавички, маски і тд) лікарням.

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня.

Економічна правда

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Нова пошта

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