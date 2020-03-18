"Нова пошта" безкоштовно зберігатиме посилки клієнтів до кінця карантину

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми розуміємо, що в ситуації, яка склалася, наші клієнти можуть не встигнути забрати посилки вчасно.

"Нова пошта" продовжує працювати і надавати послуги клієнтам у повному обсязі. Весь ланцюг нашої доставки працює – відділення, термінали, кур’єри, поштомати. Перевезення вантажу відбувається без обмежень. Крім того, в звичайному режимі продовжує працювати міжнародна доставка", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

"Нова пошта" вносить зміни у роботу своїх відділень, розташованих у торговельно-розважальних центрах, у зв'язку із введенням карантиннних заходів.

"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.

Під час карантину "Укрпошта" частково змінює умови доставки, вручення та безкоштовно зберігатиме у відділеннях реєстровані поштові відправлення.

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Економічна правда