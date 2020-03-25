Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

25 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановилися на рівні 27,90 - 27,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,90 - 27,96 гривні;

Євро – 30,20 - 30,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,68 – 28,30 гривні. Євро купують по 29,65 гривні, продають по 30,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 28,08 гривні, євро - 29,92 - 30,16 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,96 - 28,12 гривні, євро - 29,88 - 30,18 гривні.

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Нагадуємо:

24 березня курс гривні до долара на міжбанківських валютних торгах формувався без втручання Національного банку.

24 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,99 гривні за долар.

Офіційний курс гривні зміцнився на 34 копійки, встановившись на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.

Економічна правда