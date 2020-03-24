Волатильність курсу гривні залишається високою

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 34 копійки, встановивши його на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,11 (на 24 березня - 30,24 гривні).

Нагадуємо:

24 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

24 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,99 гривні за долар.

Економічна правда