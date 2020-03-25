Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу — НБУ
Національний банк змінює постанову № 351, щоб спростити банкам надання бізнесу, який постраждав від режиму карантину, кредитних канікул.
Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу з банківським сектором повідомляє Finclub.
"Кредитні канікули – для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки, тимчасової зупинки або часткової зупинки бізнесу", – розповіла Катерина Рожкова.
Решта компаній мають продовжувати обслуговувати отримані кредити.
"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і в кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", – наголосила Рожкова.
Вона нагадала, що кредитні канікули – це не прощення процентів чи тіла кредиту.
"Це просто відстрочка у часі. Все одно доведеться заплатити і тіло, і проценти за цей час", – попередила топменеджерка НБУ.
Частина банків вже почала процес реструктуризації таких кредитів, не чекаючи на затвердження нової регуляції НБУ.
"Ми запровадили програми реструктуризації для клієнтів, щоб на період карантину послабити тиск. І якщо клієнт надає документи, що позбавлений джерела доходу, то ми будемо йти назустріч клієнту і послабимо на період карантину цей тиск", – повідомив голова правління Форвард Банку Андрій Кисельов.
Цієї позиції дотримуються також інші банкіри. "Ми маємо бути соціально відповідальними: дозволяти реструктуризацію кредитів, робити кредитні канікули", – розповів голова правління Піреус Банку Сергій Наумов.
Нагадуємо:
20 березня Рожкова повідомила, що Національний банк днями затвердить стандартні правила пільгового користування кредитами.
18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.
Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.
Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.
Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству економіки прорахувати суму коштів та обрати категорії громадян (або можливо це будуть всі без виключення) для відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua