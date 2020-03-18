Держава планує відшкодувати частину комунальних платежів на час карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству економіки прорахувати суму коштів та обрати категорії громадян (або можливо це будуть всі без виключення) для відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - сказав він.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму відшкодування та категорії громадян (або сказати, що це буде для всіх без виключення). В триденний термін прошу опрацювати, внести пропозиції не позачергове засідання уряду", - резюмує прем’єр.

Також Шмигаль постановив розрахувати і за необхідності прокомунікувати з керівниками держпідприємств відповідні компенсації до комунальних установ.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Серед іншого згідно закону на період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Економічна правда