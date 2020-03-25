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Курс валют: НБУ побачив на міжбанку ознаки оздоровлення

Середа, 25 березня 2020, 09:00
 

24 березня курс гривні до долара на міжбанківських валютних торгах формувався без втручання Національного банку.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

Як повідомляє пресслужба НБУ, вперше за останні декілька тижнів регулятору не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. 

"Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар", - заявили в Нацбанку.

Офіційний курс гривні зміцнився на 34 копійки, встановившись на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,99 гривні за долар.

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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