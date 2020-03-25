Курс валют: НБУ побачив на міжбанку ознаки оздоровлення
24 березня курс гривні до долара на міжбанківських валютних торгах формувався без втручання Національного банку.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.
Як повідомляє пресслужба НБУ, вперше за останні декілька тижнів регулятору не довелося проводити інтервенції з продажу валюти.
"Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар", - заявили в Нацбанку.
Офіційний курс гривні зміцнився на 34 копійки, встановившись на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,99 гривні за долар.
Економічна правда
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