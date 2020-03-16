Уникати черг та не перетинати жовту лінію: в "Укрпошті" розповіли про режим роботи

"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.

Про це повідомив голова правління держкомпанії Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

"Укрпошта працює для вас у звичайному режимі і ми будемо робити все, щоб ви зручно змогли скористатися нашими послугами, навіть у період карантину", - пише Смілянський.

"Але ми просимо вас звернути увагу на деякі зміни, які допоможуть зберегти здоров’я вам та нашим працівникам:

1) не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне.

2) якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою.

3) в Укрпошті працюють "щасливі години", коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці" - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда



