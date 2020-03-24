У Кабміні заявили, що не бачать підстав для реструктуризації держборгу

Кабмін, незважаючи на нові виклики, не бачить жодних підстав для реструктуризації держборгу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.

Про це йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі".

"Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначається, що, незважаючи на складну ситуацію, Мінфін продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування держбюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі.

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Нагадаємо:

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.

На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Також 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабміном та працює над програмою.