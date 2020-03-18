Ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті — Рашкован

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабмном та працює над програмою.

Про це він написав у Facebook.

"Ніхто в Україні не відмовлявся від кредиту МВФ - новий уряд і НБУ працюють над новою програмою з урахуванням мінливих умов зовнішніх ринків. Працюють непогано", - підкреслив Рашкован.

"Ніхто в МВФ не відмовляв в кредиті Україні - персонал Фонду щодня спілкується з урядом і НБУ і працює над програмою, розуміючи, що змінилися зовнішніх ринків. Працює старанно", - додав він.

За його словами, Україні і МВФ не звикати працювати через веб конференції.

Рашкован зазначив, що на продуктивності праці карантин особливо не позначається.

Нагадуємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.

У понеділок, 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

Також на засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Запобігти банкрутству країни можливо, якщо в складний період максимально використати кошти з програми МВФ, залучити бюджетне фінансування від ЄС, Світового банку, а також за можливості провести переговори про нову кредитну гарантію від США.

Читайте також: Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку