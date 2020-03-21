Наглядова рада ОПЗ звільнила членів правління

Наглядова рада ПАТ "Одеський припортовий завод" ухвалила рішення про припинення повноважень членів правління.

Про це повідомив колишній перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці Facebook, оприлюднивши скан протоколу засідання наглядової ради №8/2020.

"19 березня Наглядова рада ПАТ "Одеський припортовий завод" під головуванням Ігнатовського прийняла рішення про припинення повноважень членів правління. Зокрема, припинено повноваження Назаренка (ексдиректора ОПЗ - ред.), Щурікова, Сербіної та Вакеряка", - зазначив Щуріков.

За його словами, призначено нових членів правління: Замшу, Северина, Севастьянова і Грача.

Дії керівництва Фонду держмайна, на думку Щурікова, "спрямовані тільки на одне - укладення договорів щодо роботи ОПЗ із компаніями на не прозорих, не конкурентних та не вигідних умовах для заводу".

Нагадуємо:

Керівництво Одеського припортового заводу 24 лютого заявляло про втручання влади в кадрові питання з метою впливу на результати майбутньої приватизації підприємства.

Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.

30 січня Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" наперед визначеної особи.

Національне антикорупційне бюро 8 листопада 2016 року скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи та першого заступника голови правління заводу Миколи Щурікова.

14 липня 2016 року у справі про розтрату коштів "Одеського припортового заводу" Щуріков і Перелома були затримані співробітниками НАБУ.

За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами газу для потреб заводу, чим завдали державі збитків на понад 205 мільйонів гривень.

1 серпня 2016 року Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти Перелому.

Термін затримання Щурікова сплив 17 липня 2016 року, його звільнили з-під варти.

12 вересня 2016 року Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро про відсторонення Щурікова з посади першого заступника директора Одеського припортового заводу.