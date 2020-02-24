Керівництво ОПЗ заявляє про втручання влади в діяльність заводу

Керівництво Одеського припортового заводу заявляє про втручання влади в кадрові питання з метою впливу на результати майбутньої приватизації підприємства.

Про це написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.

Вісім компаній подали заявки на участь у конкурсі щодо роботи із Одеським припортовим заводом за договором переробки давальницької сировини.

За словами Щурікова, основна умова для участі у конкурсі була сплата забезпечення у еквіваленті 1 млн доларів.

"На сьогодні сплатили забезпечення та надали свої заявки на участь у конкурсі такі компанії: IBE Trade (США); Basis Trade AG (Швейцарія); ТОВ "Тех Пром Газ" (Україна); ТОВ "Торговий Дім "Сокар Україна" (Україна); MADDOX SA (Швейцарія); АТ "ДК "Укрнафтобуріння" (Україна); ТОВ "Юг Газ" (Україна); ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (Україна)", – написав представник ОПЗ.

Наступним етапом буде розкриття цінових пропозиції та очного відкритого аукціону із обов’язковою присутністю усіх учасників.

За словами Щурікова, навколо заводу тривають "спроби щодо подальшої зміни керівництва".

"На сьогодні спроби щодо подальшої зміни керівництва заводу продовжуються і на мою думку мають на меті саме організацію штучного впливу на результати конкурсу та маніпулювання навколо приватизації заводу", – заявив Щуріков.

Менеджер пообіцяв "неупереджено висвітлювати дії влади навколо заводу".

"Вже є багато запитань до людей і до інтересів, які вони лобіюють, і яких нова влада вже призначає на керівні посади на заводі. І це вже не тільки Два Гусі", – йдеться у повідомленні представника ОПЗ.

Нагадуємо:

Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.

Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся".

"Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри повідомляло, що фірму Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.

30 січня Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" наперед визначеної особи.

Економічна правда