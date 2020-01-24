Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо окремих держвідомств
Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення щодо окремих державних відомств, зокрема, призначив головою Державної аудиторської служби Ігоря Буграка, а головою Державного космічного агентства - Володимира Усова.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Крім цього, переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.
Також уряд призначив заступником голови Нацагенства з питань держслужби Олену Дрощенко, заступником голови Державної податкової служби став Михайло Татарчук, а членом Нацкомісії зі стандартів державної мови - Володимир Мозгунов.
В.о. голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" став Микола Синиця, а т.в.о. директора ДП "Український центр "Безпека" - Володимир Пікузо.
Тимчасово виконуючим обов’язки голови ДП "Адміністрація морських портів України" призначили Олександра Голодницького.
Крім цього, Кабмін звільнив директора Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами - Олега Бабенка (у зв’язку з виходом на пенсію), а також - трьох віце-президентів "Енергоатома" - Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного.
Водночас оголошені конкурси на посади: заступника держсекретаря Кабміну, заступника голови Укрдержархіву та першого заступника голови ДФС.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua