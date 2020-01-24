Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо окремих держвідомств

П'ятниця, 24 січня 2020, 17:06
 

Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення щодо окремих державних відомств, зокрема, призначив головою Державної аудиторської служби Ігоря Буграка, а головою Державного космічного агентства - Володимира Усова.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім цього, переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.

Також уряд призначив заступником голови Нацагенства з питань держслужби Олену Дрощенко, заступником голови Державної податкової служби став Михайло Татарчук, а членом Нацкомісії зі стандартів державної мови - Володимир Мозгунов.

В.о. голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" став Микола Синиця, а т.в.о. директора ДП "Український центр "Безпека" - Володимир Пікузо.

Тимчасово виконуючим обов’язки голови ДП "Адміністрація морських портів України" призначили Олександра Голодницького. 

Крім цього, Кабмін звільнив директора Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами - Олега Бабенка  (у зв’язку з виходом на пенсію), а також - трьох віце-президентів "Енергоатома" - Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного. 

Водночас оголошені конкурси на посади: заступника держсекретаря Кабміну, заступника голови Укрдержархіву та першого заступника голови ДФС.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В уряді відреагували на рішення ЄС призупинити імпорт м’яса птиці з України 23 січня 2020, 14:41
Уряд готує онлайн-реєстр з кількістю українців 23 січня 2020, 13:36
Зарплати міністрів і керівників держкомпаній: з чого складаються, як нараховуються і що з KPI 22 січня 2020, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!