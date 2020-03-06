В Україні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в 0,5%.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства.

З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності, крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

"Як результат, в січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% і відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%", – йдеться в огляді.

"Дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі, і можливе зниження темпів розвитку світової економіки буде дещо стримувати зростання економіки в цілому, особливо в I кварталі року", – йдеться в огляді.

У 2020 році, як зазначили в міністерстві, продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

Зазначимо, що скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.

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Нагадуємо:

Міністерство економіки, яке очолював Тимофій Милованов, прогнозує, що у 2020 році зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 3,7%.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

В Міжнародному валютному фонді описали три сценарії можливого розвитку України: від найуспішнішого - з повним реформуванням, до середнього - з частковими реформами, і до найпесимістичного - з відкатом реформ. Україна знаходиться між другим і третім сценарієм.

Економічна правда