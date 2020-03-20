Зростання дефіциту держбюджету до 3-5% є прийнятним — заступник голови НБУ.

У Національному банку вважають, що під час кризи, розширення дефіциту державного бюджету з 2% до 3-5%, є прийнятним за умови підтримки від міжнародних донорів.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу.

"...Ми підходимо до кризи з низьким рівнем державного боргу. 3 ріки тому ми мали більше 80% (відношення боргу до ВВП - ЕП) , зараз маємо 50%.

Крім того у нас дефіцит бюджету всього 2%, і в кризовий ситуації немає нічого страшного розширення цього дефіциту до 3-5%.

...наразі помірне розширення дефіциту, у тому числі, за рахунок фінансування від донорів є достатньо прийнятним", - підкреслює Сологуб.

Також він нагадав, що у 2014 році дефіцит держбюджету перевищував 10%, та заявив, що невдовзі Україна зможе отримати фінансування від МВФ.

"Співпраця з МВФ та іншими донорам це дуже-дуже важливе питання. ..Ми на порозі програми з МВФ, потрібно зробити останній крок", - резюмує заступник голови НБУ.

Нагадуємо:

Національний банк обговорює з Міжнародним валютним фондом прискорення отримання програми фінансування на 5,5 мільярда доларів. НБУ очікує, що парламент незабаром прийме два закони, які є умовою для отримання траншу.

На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Також 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабмном та працює над програмою.

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Економічна правда

Економічна правда