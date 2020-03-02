1,6 мільярда інвестицій і подвоєння виручки: "Укрпошта" розкрила плани на рік

"Укрпошта" планує в 2020-му році залучити понад 1,6 мільярда гривень інвестицій (в 2019-му році було залучено - 87 мільйонів гривень), провести комп'ютеризацію населених пунктів, побудувати автоматизований сортувальний центру і відремонтувати відділеня.

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook.

Смілянський пише, що в плани держкомпанії на 2020 й рік входить:

- "Протягом 2х років комп'ютеризація і цифровізація кожного населеного пункту України, а це 10 мільйонів українців і понад 25 тисяч населених пунктів шляхом запуску пересувних відділень (500 вже в закупівлі)

- будівництво першого з 1980 року сортувального центру Укрпошти і він буде автоматизованим, а всього буде 8 таких центрів по всій країні

- ремонти сотень відділень Укрпошти та відкриття сотень нових

- подвоєння виручки з 8 до 16 мільярдів гривень і зниження частки регульованих державою послуг у виручці з 50% до 8-9% і економія для бюджету в 2+ мільярда гривень на рік (при прийнятті закону 2788).

І найголовніше - 0 грошей з державного бюджету на все це щастя, залучення стратегічного інвестора, зниження залежності від політичних рішень", - резюмує він.

Нагадуємо:

"Укрпошта" вдвічі збільшила зарплату працівників виробничого персоналу.

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Укрпошта" в 2019 році, збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

За рік "Укрпошта" отримала 600 млн грн чистого прибутку проти понад 500 млн грн збитку за 2018 рік.

Доходи від здачі незадіяних об'єктів нерухомості в оренду в 2019 році збільшилися і склали 69 млн грн.

Зарплата голови "Укрпошти" у 200 разів більша за зарплату листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.

Економічна правда