"Країною 25 років керували дешеві менеджери" — голова "Укрпошти" розкрив свою зарплату

Зарплата голови "Укрпошти" у 200 разів більша за зарплату листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.

Про це заявив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський у ефірі телеканалу Україна.24.

"Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші, тому це 200 разів мінімальна зарплата… 836 тисяч гривень на місяць", - заявив Смілянський

Також він уточнив, що це сума без урахування штрафів.

"Якщо ви керівник державного підприємства, один випадок по фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі штрафу особисто на генерального директора, а я сплатив останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися по податках через комп’ютерні проблеми, тому це ж завжди всі рахують, скільки може бути", - резюмує очільник "Укрпошти".

Смілянський дивується, що за 25 років ніхто з державних службовців не жалівся на маленьку зарплатню.

"Я за те щоб в країні все було чесно, мені дивно, що за 25 років, жоден держслужбовець не скаржився на зарплату.

В країні становилось гірше, у Конча-Заспі становилося краще, але ніхто не скаржився ніколи на зарплату.

Країною керували 25 років дешеві менеджери", - підсумовує Смілянський.

(На відео з 6:38)

Він також нагадав, що сума заробітної плати встановлена Кабінетом міністрів, згідно до розміру державного підприємства, виручки та кількості працівників

"Мені завжди люди пишуть, що хотіли, аби я працював безкоштовно. Якщо я буду працювати безкоштовно, це дасть можливість кожному працівнику збільшити зарплату на 9 грн 72 копійки в місяць. Можете порахувати наскільки це може вплинути", - каже Смілянський.

Нагадуємо:

"Укрпошта" вдвічі збільшила зарплату працівників виробничого персоналу.

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Укрпошта" в 2019 році, збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

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Економічна правда