АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" через завищення цін на газ для споживачів

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи проти НАК "Нафтогазу" через завищення цін на газ для побутових споживачів починаючи з 1 листопада 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

В АМКУ повідомляють, що Нафтогаз встановлював завищені ціни для промисловості, з яких і формуються ціни для кінцевого споживача.

"Згідно положення Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків (ПСО) саме Нафтогаз продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення.

При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією", - йдеться у повідомленні.

При цьому "антимонопольщики" підкреслюють, що ціни, які пропонував НАК є завищеними.

"За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG)", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначають, що станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень.

"Нагадаємо, що ціни на газ для населення визначалися в цей період безпосередньо Кабінетом міністрів , а не нами.

.. Однак жоден покупець газу в Україні не має зобов‘язання купувати газ у Нафтогазу на цих умовах.

На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників", - пояснює прес-служба НАК.

Нафтогаз очікує на більш детальну інформацію від регулятора щодо розпочатого провадження, щоб сформувати свою юридичну позицію.

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Як нещодавно заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна без проблем пройшла календарну зиму, а платіжки за комунальні послуги за лютий будуть рекордно низькими за останні кілька років.

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Економічна правда