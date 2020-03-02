Платіжки за лютий будуть рекордно низькими – прем’єр

Україна без проблем пройшла календарну зиму, а платіжки за комунальні послуги за лютий будуть рекордно низькими за останні кілька років.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на пресбрифінгу.

"Ми чудово пройшли зиму, це сталося і завдяки прекрасній погоді... За лютий люди отримають рекордно низькі платіжки за останні роки", - сказав він.

За словами прем'єра, ціна на газ за лютий буде нижче 4 тис грн за тисячу кубометрів.

"У лютому газ коштував набагато дешевше, ринок сприяв тому, що ми очікуємо, що у вартості комунальних послуг газ буде менш як 4 тис грн", – сказав Гончарук.

За його словами, з урахуванням озвученої ціни на блакитне паливо, деякі теплогенеруючі підприємства можуть знизити рахунки за лютий для своїх споживачів на 40%.

Нагадуємо:

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Економічна правда