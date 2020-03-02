На Близькому Сході ринки акцій теж падають

Ринки акцій на Близькому Сході різко впали на тлі новин про поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Кувейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.

Індекс ринку Дубая впав на 5,2% до найнижчого рівня з 2018 року.

В Ер-Ріяді акції найбільшої в світі компанії Saudi Aramco знизилися на 2,1% до найнижчого рівня з моменту первинного публічного розміщення акцій в грудні.

Падіння цін на нафту чинитиме тиск на економіки країн Перської затоки, оскільки цей товар становить значну частину державних доходів, передає видання.

Зокрема, ціни на нафту West Texas Intermediate впали на 16% минулого тижня до 44,76 долара за барель.

Нагадуємо:

Індекс ділової активності виробничого сектору китайської економіки у лютому різко обвалився нижче очікувань.

На тижні 24-28 лютого американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року.

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

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