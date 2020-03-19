Внутрішній попит: "Укрспирт" зупинив експорт спирту

У зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт всередині країни "Укрспирт" призупинив відвантаження спирту на експорт.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не лише всередині країни, а й ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту.

Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні заклади з проханням продати спирт, а в нас його не було", — повідомив в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун.

Повідомляється, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечимо внутрішній ринок України.

Нагадуємо:

18 березня через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу ДП "Укрспирт" запустило у роботу ще 4 заводи.

Оголошення карантину викликало паніку серед населення, яке почало скуповувати ліки в аптеках - обсяги продажів противірусних препаратів зросли майже у 8 разів, масок - більш ніж у 30 разів у грошовому вираженні.

Економічна правда



