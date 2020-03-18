Продажі противірусних препаратів зросли у 8 разів, масок — більш ніж у 30

Оголошення карантину викликало паніку серед населення, яке почало скуповувати ліки в аптеках - обсяги продажів противірусних препаратів зросли майже у 8 разів, масок - більш ніж у 30 разів у грошовому вираженні.

Про це повідомляє прес-служба щотижневика "Аптека".

"Найбільш популярними є препарати АТС-групи J05 "Противірусні засоби для системного застосування", D08 "Антисептичні та дезинфікуючі засоби", також великим попитом користуються медичні маски.

Обсяги продажу противовірусних препаратів зросли майже в 8 разів порівняно з аналогічним періодом 2019 р. При цьому в 2019 р. в даний період, навпаки, відмічали зменшення обсягів продажу порівняно з 2018 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги продажів медичних масок зросли більше ніж у 30 разів в грошовому вираженні. В останні дні спостерігається зниження обсягів продажу медичних масок.

Поденна динаміка обсягів продажу препаратів медичних масок в грошовому вираженні за період з 01.01.2020 р. по 16.03.2020 р.

"Це в більшій мірі пов’язано з дефіцитом цього товару ніж із зниженням попиту", - пише видання.

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Нагадаємо,

З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.