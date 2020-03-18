"Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи — через попит на медичний спирт

Через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу ДП "Укрспирт" запустило у роботу ще 4 заводи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Загалом у виробничому плані на березень було передбачено роботу 10 заводів. Сьогодні ми прийняли рішення запустити в роботу ще 4 заводи", - зазначив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

"Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення потреб медичної системи. Ми швидко зреагували на зростання запиту, із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - додав він.

В "Укрспирті" додали, що на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски, а частину співробітників перевели на дистанційну роботу.

Економічна правда