Міжбанківський ринок: попит на валюту знову підняв рівень котирувань 

18-го березня долар зріс з 27,01-27,15 до 27,37-27,41, Національний банк 4 рази продавав долар, загальні інтервенції становили 200 мільйонів доларів.

У перші 40 хвилин сесії попит ще був незначним, а пропозиція досить стабільною. Покупці і продавці швидко знаходили компроміс по курсу без особливого ажіотажу.

Як повідомляє Finance.ua ближче до 11 години покупців стало набагато більше, а продавці стали притримувати валюту, сподіваючись на зростання котирувань.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар. В обід вони були на рівні 27,25 – 27,34. Долар за день зріс до 27,37-27,41 на завершення сесії.

НБУ як мінімум чотири рази продавав долар. На початку по 27,30 гривень, потім — двічі по 27,38 гривень і під кінець по 27,41. Всього Нацбанк зробив інтервенцій на 200 мільйонів доларів.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на 19 березня на рівні 27,26 гривні за долар.



Нагадуємо:

Нацбанк у середу продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні.

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Економічна правда