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Київ серйозно піднявся у рейтингу найдорожчих міст

Середа, 18 березня 2020, 17:04
 

У рейтингу найбільш дорогих міст Київ за рік піднявся на 22 позиції (до 86-го місця з 130 міст, де 1 - найдорожче місто). Відзначається, що Київ став одним з найбільш швидкозростаючих у ціні міст за 2019-й рік.

Про це повідомляє рейтинг Worldwide Cost of Living 2020 видання The Economist.

Повідомляється, що Київ "подорожчав" частково завдяки рекордному врожаю зерна в країні в 2019 році, який збільшив експортні надходження, що призвело до зміцнення української гривні по відношенню до долара.

 
Київ став одним з найбільш швидкозростаючих у ціні міст за 2019-й рік.
The economist

Крім цього видання зазначає, що ціни в Києві підвищуються після підвищень мінімальної зарплати і швидкого зростання реальної зарплати "незважаючи на загальний невисокий рівень"

Паралельно з Києвом аналогічну позицію займає Москва, яка піднялася з 102-го місця на 86-е.

 
Найдорожчі міста рейтингу
the economist

Найдорожчими містами стали: Сінгапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк та Париж. Найдешевшими -  Дамаск, Ташкент, Алмати, Буенос-Айрес та Карачі (Пакистан).

 
Найдешевші міста рейтингу
The economist

Рейтинг ґрунтується на даних, що включають в себе більше 400 цін на 160 товарів і послуг (їжа, напої, одяг, предмети особистої гігєни, домашнє господарство, оренда житла, компослуги, освіту, відпочинок) в 90 країнах серед 130 міст.

Оцінка також включає в себе валютні коливання, локальну інфляцію та інші фактори.

Нагадуємо:

Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

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Економічна правда

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Київ рейтинг

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