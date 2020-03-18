Милованов: Послати МВФ і оголосити дефолт — це "врєдітельство"

Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що без нової програми підтримки від Міжнародного валютного фонду економічна криза в Україне стане сильнішою, зростуть ціни і підвищиться курс.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Без програми МВФ економічна криза в Україні буде набагато сильніша. З великою ймовірністю значно зростуть ціни на продукти та підвищиться курс валют.

Це призведе до повної втрати рейтингу влади і політичних наслідків. Спочатку на місцевих виборах. А потім можливо і на національному рівні.

… Розмови про те, що би послати МВФ подалі і оголосити дефолт, - це "врєдітельство". Я погоджуюсь з Тімоті Ешом, який в нещодавньому листі сказав, що ці ідеї розповсюджують або ідіоти або люди, які хочуть відкинути Україну в минуле років на п`ять, створити хаос і паніку і заробити на цьому", - пише Милованов.

Також ексміністр наголошує, що для отримання траншу від МВФ треба виконати ще дві умови.

"Потрібно прийняти банківський закон, який не дозволяє повернення збанкрутілих банків та обмежує компенсацію колишнім власникам (це, насправді про Приватбанк).

Бажано також прийняти закон про обіг землі. Але цей закон перш за все потрібен для економіки України", - підкреслює Милованов.

Також колишній очільник Міністерства економіки прокоментував можливі "альтернативи" МВФ.

"Існують повністю необґрунтовані ідеї про те, що можна взяти гроші десь в інших партнерів (інших країн, місцевого бізнесу, олігархів, тощо). Цього не станеться (можливо, за винятком Росії, але це ми вже робили і наслідки всім відомі).

Під час кризи фінансові ринки закриваються, а приватні інвестори стають більш обережними. Тому роль міжнародних фінансових інституцій в фінансуванні України стає більш вагомою. Часто вони стають єдиним джерелом фінансування під прийнятні відсотки", - резюмує Милованов.

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Економічна правда





