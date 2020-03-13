ВВП-варанти України подешевшали майже на 20% — ЗМІ

На тлі обвалів на світових фондових ринках у четвер ВВП-варанти України подешевшали на 19,2%, а прибутковість єврооблігацій зросла до 8-11%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

За даними видання, за підсумками четверга, 12 березня, ВВП-варанти коштувіали близько 66,1% номіналу, хоча минулий тиждень вони завершували на позначці 90%.

"Єврооблігації з погашенням в 2020 році тепер котируються за ставкою близько 8% річних, у 2021 році - 8,5%, 2022 - 9,5%, 2023 - 9,75%, 2024 - 10,2 % річних.

Прибутковість паперів з погашенням в 2025 році досягла 11%, в 2026-2027 роках - 10,1-10,2%, а з погашенням в 2032 році - майже 10%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту останнього локального максимуму два тижні тому, ставки єврооблігацій України підскочили на 5-6 п.п.

Нагадаємо:

Паніка на світових ринках через поширення коронавіруса і обвалу цін на нафту призвели до чергового різкого падіння вартості ВВП-варантів і єврооблігацій України.

За "чорний понеділок" 9 березня перші подешевшали на 9,2%, а прибутковість других зросла на 1-1,1 процентний пункт (п.п.).

8 березня, на фоні зміни уряду, інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендувала вкладати у ВВП-варанти України.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Цю цифру Держстат опублікує навесні 2020.

Читайте детальніше про механізм ВВП-варантів у матеріалі: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка