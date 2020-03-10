Котирування єврооблігацій і ВВП-варантів України знову обвалилися — ЗМІ

Паніка на світових ринках через поширення коронавіруса і обвалу цін на нафту призвели до чергового різкого падіння вартості ВВП-варантів і єврооблігацій України.

За "чорний понеділок" 9 березня перші подешевшали на 9,2%, а прибутковість друге зросла на 1-1,1 процентний пункт (п.п.).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на учасника ринку.

За підсумками понеділка ВВП-варранти коштували близько 81,8% номіналу, хоча минулий тиждень вони завершували на позначці 90%, а ще два тижні тому за них давали 107,5% номіналу.

Єврооблігації з погашенням в 2020 році тепер котируються за ставкою близько 4,9% річних, 2021 - 5,7%, 2022 - 6%, 2023 - 6,9% і в 2025 - 7,3% річних.

Прибутковість паперів з погашенням в 2025 році досягла 7,6%, в 2026-2027 роках - 7,7-7,9%, а самих "довгих" з погашенням в 2032 році - 8,3%.

З моменту останнього локального максимуму, досягнутого трохи більше двох тижнів тому, ставки єврооблігацій України підскочили в середньому на 2,6 п.п.

Єврооблігації в євро, випущені в січні на 10 років під 4,375% річних і котирувалися в середині лютого по 101% номіналу і по 90% 6 березня, в "чорний понеділок" опускалися в ціні до 80% від номіналу (близько 7,2% річних ). Однак до кінця дня їх котирування підросли до 82%.

Варант – цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадаємо:

8 березня, на фоні зміни уряду, інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендувала вкладати у ВВП-варанти України.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Цю цифру Держстат опублікує навесні 2020.

Читайте детальніше про механізм ВВП-варантів у матеріалі: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка