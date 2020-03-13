НБУ продовжує витрачати сотні мільйонів доларів на підтримку гривні

12 березня Національний банк продовжив активно згладжувати курсові коливання і продав з цією метою понад 220 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

Попри оголошений обсяг аукціону на загальну суму в 200 млн дол. загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив лише 86,4 млн дол., з яких було задоволено заявки на 75,9 млн дол. США.

Середньозважений курс за результатами аукціону становив 25,81 грн за долар.

Надалі Національний банк продовжував задовольняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 млн дол.

Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26,0 грн за долар США. НБУ не змінював загальний тренд, який формував ринок, а лише згладжував надмірні коливання.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

У НБУ підкреслили, що вплив психологічного чинника на валютному ринку наразі є ключовим.

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Економічна правда