Курс валют на 12 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,82 - 25,84 гривні;
Євро – 29,05 - 29,08 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,80 – 26,66 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 30,06 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,00 - 26,52 гривні, євро - 29,33 - 29,96 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.
Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.
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Економічна правда
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