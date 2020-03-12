Курс валют на 12 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,82 - 25,84 гривні;

Євро – 29,05 - 29,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,80 – 26,66 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 30,06 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,00 - 26,52 гривні, євро - 29,33 - 29,96 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

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Економічна правда