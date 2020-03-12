У МВФ розповіли, як коронавірус може вплинути на глобальну економіку

Через коронавірус зростання глобальної економіки у 2020 році однозначно буде меншим, ніж минулого року, але "поки важко спрогнозувати конкретні цифри".

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, передає "Укрінформ".

"За будь-якого сценарію, глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, який становив 2,9 відсотка", - зазначили у Фонді.

Райс підкреслив, що поки важко спрогнозувати конкретні цифри, враховуючи невизначеність у зв'язку з розвитком подій навколо коронавірусу.

"Безумовно, це залежить від того, як поширюватиметься, збільшуватиметься спалах", - сказав представник МВФ.