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У МВФ розповіли, як коронавірус може вплинути на глобальну економіку

Четвер, 12 березня 2020, 21:17
 

Через коронавірус зростання глобальної економіки у 2020 році однозначно буде меншим, ніж минулого року, але "поки важко спрогнозувати конкретні цифри".

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, передає "Укрінформ".

"За будь-якого сценарію, глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, який становив 2,9 відсотка", - зазначили у Фонді.

Райс підкреслив, що поки важко спрогнозувати конкретні цифри, враховуючи невизначеність у зв'язку з розвитком подій навколо коронавірусу.

"Безумовно, це залежить від того, як поширюватиметься, збільшуватиметься спалах", - сказав представник МВФ.

За його словами, Фонд оприлюднить більш точні прогнози наступного місяця.

Він також заявив про важливість міжнародної координації в процесі реагування на виклики та закликав провідні економіки світу зробити додаткові внески, щоби допомогти найбіднішим країнам боротися із пандемією у світі.

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Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу

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