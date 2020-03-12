У МВФ розповіли, як коронавірус може вплинути на глобальну економіку
Через коронавірус зростання глобальної економіки у 2020 році однозначно буде меншим, ніж минулого року, але "поки важко спрогнозувати конкретні цифри".
Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, передає "Укрінформ".
"За будь-якого сценарію, глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, який становив 2,9 відсотка", - зазначили у Фонді.
Райс підкреслив, що поки важко спрогнозувати конкретні цифри, враховуючи невизначеність у зв'язку з розвитком подій навколо коронавірусу.
"Безумовно, це залежить від того, як поширюватиметься, збільшуватиметься спалах", - сказав представник МВФ.
За його словами, Фонд оприлюднить більш точні прогнози наступного місяця.
Він також заявив про важливість міжнародної координації в процесі реагування на виклики та закликав провідні економіки світу зробити додаткові внески, щоби допомогти найбіднішим країнам боротися із пандемією у світі.
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Нагадуємо:
Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.
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