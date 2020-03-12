Суд скасував арешт рахунків та майна "Укртрансгазу"
Північний апеляційний господарський суд задовільнив апеляційні скарги "Укртрансгазу" у справі щодо неправомірного стягнення з підприємства 2 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Twitter.
Зазначається, що скасовані попередні ухвали суду про заміну способу виконання рішення та про зміну сторони виконавчого провадження, які були винесені на користь позивачів –ТОВ "Фінансова компанія "Фін – Інвест" та ПрАТ "Укренергозбут".
Нагадаємо:
5 лютого держпідприємство "Укртрансгаз" звернулось до Ради нацбезпеки і оборони з приводу арештів усіх рахунків та активів компанії за рішенням суду.
Після накладання арешту приватним виконавцем на рахунки і майно Укртрансгазу на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Фін - Інвест", з рахунків держпідприємства списали вже 50,3 млн грн.
Приватний виконавець відкрив провадження щодо стягнення коштів з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова компанія "Фін-Інвест". На все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.
Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про постачання газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут".
В УТГ вважають дане рішення неправомірним, а дії "Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення такими, які мають ознаки шахрайства.
У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро.
Економічна правда
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