В Укртрансгазі заявили про незаконне списання 50 мільйонів з арештованих рахунків

Після накладання арешту приватним виконавцем на рахунки і майно Укртрансгазу на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Фін - Інвест", з рахунків держпідприємства списали вже 50,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укртрансгаз вбачає в таких діях порушення ряду законів України та міжнародних конвенцій. Накладено арешт та списано кошти з рахунків, з яких Укртрансгаз виплачує заробітну плату працівникам та сплачує податки.

Такі рахунки мають спеціальний режим використання і, згідно з Законом України "Про виконавче провадження", не підлягають арешту, а стягнення грошей з них – забороняється законом", - заявили у держкомпанії.

Зазначається, що Укртрансгаз звернувся з листом до Міністерства юстиції "з вимогами оскаржити неправомірні дій приватного виконавця".

Також державне підприємство подало до суду апеляційні скарги на рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року, згідно з яким був накладений арешт.

Нагадаємо:

Приватний виконавець відкрив провадження щодо стягнення коштів з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова компанія "Фін-Інвест". На все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.

Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про постачання газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут".

В УТГ вважають дане рішення неправомірним, а дії "Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення такими, які мають ознаки шахрайства.

У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро.

Економічна правда