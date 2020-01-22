"Укртрансгаз" заявляє про арешт майна і рахунків

Приватний виконавець відкрив провадження щодо стягнення коштів з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова компанія "Фін-Інвест". На все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.

Про це повідомила пресслужба УТГ.

Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про постачання газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут".

В УТГ вважають дане рішення неправомірним, а дії "Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення такими, які мають ознаки шахрайства.

У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро.

"Укртрансгаз" звертається до слідчих органів для захисту своїх інтересів, оскільки блокування грошових коштів та їх незаконна розтрата можуть негативно вплинути на стабільність роботи щодо забезпечення проходження опалювального сезону", – сказано в заяві.

В "Укртрансгазі" пояснили, що суд своїм рішенням від 12 липня 2000 року зобов'язав компанію поставити 305 млн куб. м природного газу споживачам "Укренергозбута". При цьому вартість природного газу тоді не була приведена в рішенні.

З того моменту ЗАТ протягом багатьох років не займалося стягненням. У 2018 році вже ПрАТ "Укренергозбут" отримало дублікат рішення наказу Арбітражного суду від 21 березня 2007 року, після чого продало "Фінансова компанія "Фін-Інвест" право вимоги зобов'язань УТГ з постачання газу.

"Фін-Інвест" в свою чергу 9 січня 2020 року одержала від Господарського суду Києва рішення, яким був змінений спосіб і порядок виконання рішення Арбітражного суду від 12 липня 2000 року.

"Тобто замість здійснення поставки природного газу на користь третіх осіб – стягнення грошових коштів в розмірі 2,3 млрд грн. При цьому позначена сума визначена "Укренергозбутом" на власний розсуд безпідставно", – стверджують в УТГ.

Економічна правда