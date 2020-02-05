Арешт рахунків "Укртрансгазу": компанія звернулась до РНБО

Держпідприємство "Укртрансгаз" звернулось до Ради нацбезпеки і оборони з приводу арештів усіх рахунків та активів компанії за рішенням суду.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Підкреслюється, що арешти "унеможливлюють сталу роботу та спричиняють ризики безпечному функціонуванню газотранспортної системи держави".

"Після виділення діяльності з транспортування газу в юридично відокремлену компанію ТОВ "Оператор ГТС України", робота "Укртрансгазу" серйозно ускладнилася через активізацію неправомірних дій третіх осіб щодо протиправного заволодіння майном "Укртрансгазу", - йдеться у повідомленні.



"Наразі найбільш масштабною є вимога 2 336 млн грн на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін – Інвест". "Укртрансгаз" розцінює судове рішення, за яким відкрито виконавче провадження, як неправомірне, а дії позивача – такими, що можуть мати ознаки шахрайства.

Проте арешт приватним виконавцем рахунків підприємства вже призвів до втрати 50,3 млн грн", - наголосили в "Укртрансгазі".

Компанія також наголошує, що арешт усіх рахунків, рухомого та нерухомого майна ставлять під загрозу "забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ в розпал опалювального сезону".

"Неправомірні дії з блокування діяльності підприємства, яке включено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, ставлять під загрозу енергетичну безпеку України та можуть призвести до непередбачуваних техногенних наслідків", - йдеться у заяві підприємства.

У зв'язку з цим "Укртрансгаз" звернувся до РНБО з проханням захистити права підприємства та не допустити незаконного виведення грошових коштів і відчуження майна.

Нагадаємо:

Після накладання арешту приватним виконавцем на рахунки і майно Укртрансгазу на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Фін - Інвест", з рахунків держпідприємства списали вже 50,3 млн грн.

Приватний виконавець відкрив провадження щодо стягнення коштів з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова компанія "Фін-Інвест". На все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.

Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про постачання газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут".

В УТГ вважають дане рішення неправомірним, а дії "Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення такими, які мають ознаки шахрайства.

У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро.

Економічна правда