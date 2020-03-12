Київрада ухвалила рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях метро

Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.

Про це повідомив у Facebook секретар Київради Володимир Прокопів.

"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав Прокопів.

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Нагадаємо:

З 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

У лютому депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

У липні 2019 року оператори в рамках тендеру вибрали компанію Huawei в якості постачальника рішення для будівництва загальної 4G мережі в столичному метрополітені.

Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію відразу всім трьом операторам.

Зараз для розгортання 4G на станції Академмістечко Київстар, Vodafone Україна і lifecell використовували частоти в діапазоні 1800 МГц.

Але в майбутньому також буде задіяний діапазон 2600 МГц, що дозволить забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету.

Економічна правда