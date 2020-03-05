На першій станції київського метро запустили 4G

З 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Про це йдеться в спільному пресрелізі мобільних операторів.

Зазначається, що це перша станція столичної "підземки", де став доступний швидкісний мобільний інтернет.

Запуск 4G на цій станції став можливим завдяки раніше укладеному договору сервітуту між операторами і КП "Київжитлоспецексплуатація".

В рамках цього договору оператори мають право модернізації частини обладнання, встановленого на станції Академмістечко, до стандарту 4G.

"Всі три мобільні оператори об'єднали зусилля, щоб запустити довгоочікуваний 4G інтернет якомога швидше на першій станції київського метро. І все, що нам необхідно для запуску на інших станціях – відповідне рішення депутатів Київради", – коментує запуск Олександр Комаров, президент "Київстар".

"Vodafone запустив 4G в Харківському метро ще в жовтні 2018 року. У перші дні після запуску добовий трафік підскочив майже втричі ... Технічне рішення, яке розгортається зараз в київському метрополітені – одне з найсучасніших у світі", – коментує Ольга Устинова, генеральний директор" Vodafone Україна ".

"Ми очікуємо максимальної підтримки від Київради і прийняття відповідних рішень депутатами – без цих кроків оператори просто не можуть рухатися далі", – підкреслив Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.

Для повноцінного запуску і розгортання 4G на всіх станціях протягом 2020 року депутати Київської міської ради повинні прийняти рішення про плату за доступ телеком операторів до інфраструктури міста, зокрема метрополітену.

Якщо таке рішення буде прийнято депутатами на найближчій сесії міської ради – 12 березня, – то всі три оператори планують запустити 4G ще на 8 станціях метро протягом першого півріччя, а на всіх станціях – до кінця 2020 року.

Читайте детальніше: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Нагадуємо:

У лютому депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

У липні 2019 року оператори в рамках тендеру вибрали компанію Huawei в якості постачальника рішення для будівництва загальної 4G мережі в столичному метрополітені.

Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію відразу всім трьом операторам.

Зараз для розгортання 4G на станції Академмістечко Київстар, Vodafone Україна і lifecell використовували частоти в діапазоні 1800 МГц.

Але в майбутньому також буде задіяний діапазон 2600 МГц, що дозволить забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету.

Економічна правда