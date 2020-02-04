Київрада рік гальмує запуск 4G в метрополітені

Київська міська рада, за рік, не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Для початку виконання монтажних робіт мобільні оператори повинні підписати з КП "Київський метрополітен" договір про доступ до інфраструктури цього підприємства.

Ця угода повинна бути підписана відповідного до вимог нового для телекомунікаційної галузі закону №1834 про доступ до інфраструктури.

"Майже рік після затвердження міністерствами підзаконних актів для виконання закону №1834 комунальні підприємства Києва, включаючи метрополітен, залишаються неуповноваженими Київською міськрадою укладати з операторами договори з доступу для розгортання телекомунікаційних мереж", — пояснює директор з регуляторного забезпечення "Київстару" Олександр Когут.

У листопаді 2019 року департамент економіки та інвестицій КМДА розробив проєкт рішення №3639, який повинен усунути цю прогалину.

Однак під час грудневого засідання депутати постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами вирішили перенести розгляд цього питання на невизначений термін.

Про те, що запуск 4G в метро Києва гальмує Київрада, ЕП підтвердили в lifecell та Vodafone.

"Оператори погодили технічні питання з метро, але приступити до монтажу обладнання, на жаль, не можуть.

Понад рік комунальні підприємства міста залишаються неуповноваженими міськрадою укладати з операторами договори для розгортання цифрової інфраструктури", — повідомили в lifecell.

Оператори занепокоєні ситуацією, яка загрожує реалізації інвестиційного проєкту вартістю 20 млн дол, і наголошують на необхідності невідкладного розгляду Київрадою проєкту №3639 про встановлення плати за доступ до інфраструктури.

На запит редакції, у КМДА відповіли, що найближче засiдання кoмiciї щодо розгляду, проєкту рiшення №3639, який дозволить укладати договори на розгортання інтернету операторам заплановане на 5 лютого 2020 року.

Читайте детальніше: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Нагадуємо:

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

Восени того ж року мобільні оператори оголосили тендер на пошук підрядника. Влітку 2019 року переможцем тендеру стало ТОВ "Хуавей Україна".

Тоді ж "Київстар", Vodafone Ukraine та lifecell Україна пообіцяли в найближчі місяці запустити мобільний зв'язок четвертого покоління на станціях "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець", але розгортання мережі 4G в метро так і не почалося.

В листопаді 2019 року радник міського голови Максим Бахматов оприлюднив план впровадження 4G в метро Києва. У публікації також йшлось про те, що міськрада повинна затвердити тарифи за доступ до комунальних об'єктів міста.