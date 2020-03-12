Інвестори вивели понад 40 мільярдів доларів з країн, що розвиваються

Інвестори активно виводять кошти з ринків акцій і облігацій ринків, що розвиваються, намагаючись максимально піти від ризиків в умовах поширення коронавірусу.

Про це йдеться в даних Інституту міжнародних фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

З 21 січня 2020 року, коли стало відомо про спалах COVID-19, іноземні інвестори вивели 41,7 мільярда доларів з акцій і облігацій країн, що розвиваються.

IIF порівнює нинішню ситуацію з фінансовою кризою 2008 року, зазначаючи, що за 51-денний період, що почався 8 вересня 2008 року, відтік коштів інвесторів з emerging markets був удвічі нижчим.

Відтік коштів в значній мірі припав на частку акцій і в меншій мірі на облігації, оскільки інвестори побоюються, що компанії emerging markets особливо серйозно постраждають в результаті ослаблення глобального економічного зростання, пише Financial Times.

Дані IIF показують, що в перший місяць після появи новин про спалах коронавірусу іноземні інвестори нарощували вкладення в облігації emerging markets. Однак з кінця лютого ситуація змінилася, почався відтік коштів і ціни бондів почали падати.

Індекс суверенних облігацій emerging markets - JPMorgan EMBI Global Diversified - виріс на 1,7% в період з 21 січня по 4 березня, однак потім впав на 5,2%.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу