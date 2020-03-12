Коронавірус "вдарив" по економіці Бразилії - ЗМІ

Фондова біржа бразильського Сан-Паулу 11 березня обвалилася на 10,11% після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я визнала пандемією спалах викликаного новим коронавірусом захворювання.

Про це свідчать дані торгів.

До вечора 11 березня її основний індекс Ibovespa опустився до позначки 82 887 пунктів, після чого торги були автоматично призупинені на 30 хвилин, передає Bloomberg.

Це вже друге за тиждень аналогічне падіння даної біржі. 9 березня вранці майданчик просів на 10,02%, завершивши торгову сесію з показником мінус 12,17%, що стало її найгіршим результатом з 1998 року.

10 березня біржа частково відіграла втрати попереднього дня, закрившись в зеленій зоні з результатом плюс 7,14%.

Міністерство економіки Бразилії знизило прогноз по ВВП на 2020 рік на тлі коронавірусу і його впливу на світову економіку. Як вважають у відомстві, з урахуванням нових реалій за підсумками поточного року зростання цього показника становитиме 2,1%, а не 2,4%.

"Очікувані втрати бразильської економіки [від коронавірусу] знаходяться в діапазоні між 0,1 і 0,5 процентних пункту від її зростання в 2020 році. Найбільш вірогідним сценарієм є втрата близько 0,3 п.п." - йдеться в опублікованому в середу документі.

У Мінекономіки зазначають, що реальні наслідки викликаної коронавірусом економічної кризи "залежатимуть від масштабів і динаміки процесів відновлення".

Експерти відомства також передбачають можливі "негативні ефекти", такі як падіння показників виробництва внаслідок порушення усталених виробничих зв'язків і введення обмежень, падіння попиту, зниження цін на сировину і обмеження в сфері кредитування.

Перший випадок зараження коронавірусом в Бразилії був підтверджений 26 лютого, на наступний день після закінчення основних карнавальних свят, що супроводжуються масовими гуляннями.

До теперішнього моменту число інфікованих зросло до 36 осіб в 7 штатах і столичному Федеральному окрузі, п'ятеро з яких знаходяться в медичних установах, а решта - на карантині вдома.

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Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.