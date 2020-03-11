Американські фінансові ринки продовжили падіння, європейські — зросли

Американські фінансові ринки в середу відкрилися різким падінням і продовжили негативну динаміку на тлі занепокоєння інвесторів через коронавірус. Інші країни продемонстрували змішані показники.

Про це повідомляє Голос Америки.

Індекс Dow Jones Industrial Average при відкритті торгів втратив майже 3 відсотки, як і індекс S&P 500.

Індекс NASDAQ відкрився зниженням на 2,6 відсотка.

В інших країнах ринки в середу закрилися змішаною динамікою: азіатські продемонстрували спад, а європейські - зростання.

Японський індекс Nikkei до закриття торгів втратив 2,3 відсотка, гонконгський Hang Seng - близько 0,7 відсотка, а китайський Shanghai Composite Index - 0,9 відсотка.

Лондонська біржа FTSE відкрилася зростанням, чому сприяло рішення Банку Англії скоротити процентні ставки на 0,5 відсотка до 0,25 відсотка в зв'язку зі спалахом коронавируса.

У Франції та Німеччині ринки також продемонстрували зростання. У вівторок в США був зафіксований помітне зростання: три провідні індекси, Dow Jones, S & P 500 і NASDAQ, додали по 5 відсотків.

11 березня ціна на нафту відскочила до 37 доларів, проте потім знову пішла вниз на повідомленнях про рішення Саудівської Аравії різко наростити видобуток сировини.

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Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.